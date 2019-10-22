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Иностранец потребовал от украинских полицейских застрелить его
Украина.ру
41 минуту назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Инцидент произошел в Приморском отделе полиции.
В помещение ворвался темнокожий мужчина. Он выхватил нож, по-английски угрожал всех перерезать и требовал, чтобы его немедленно застрелили.
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