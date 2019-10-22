Иностранец потребовал от украинских полицейских застрелить его

Инцидент произошел в Приморском отделе полиции.

В помещение ворвался темнокожий мужчина. Он выхватил нож, по-английски угрожал всех перерезать и требовал, чтобы его немедленно застрелили.