Двойное убийство произошло в Новой Москве

В деревне Дудкино в московском ТиНАО мужчина зарезал двоих и ранил четверых.

Наркозависимый житель деревни пришёл к знакомым с просьбой одолжить денег. Услышав отказ, он напал на хозяев дома с ножом. В результате конфликта двое человек мертвы, четверо ранены. Сейчас нападавший задержан, передаёт источник News.ru в экстренных службах города.