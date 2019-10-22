Двойное убийство произошло в Новой Москве 

В деревне Дудкино в московском ТиНАО мужчина зарезал двоих и ранил четверых.
Наркозависимый житель деревни пришёл к знакомым с просьбой одолжить денег. Услышав отказ, он напал на хозяев дома с ножом. В результате конфликта двое человек мертвы, четверо ранены. Сейчас нападавший задержан, передаёт источник News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, Следственный комитет предъявил обвинение задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех деталях совершённого преступления.