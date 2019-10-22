Двое убитых и раненые: трагедия в Новой Москве

Зависимый от запрещенных веществ москвич убил двух и ранил четырех знакомых за отказ дать ему в долг. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления МВД по столице агентству рассказали, что в новомосковской деревне Дудкино мужчина попросил знакомых одолжить ему деньги, они отказали, тот напал на них за это с ножом, двоих убив, четверых ранив. Нападавший был задержан полицией, а пострадавшие госпитализированы.

Тем временем анонимный собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, согласно предварительной информации, злоумышленник зависим от запрещенных веществ — употребляет их систематически.

По словам осведомленного собеседника «Интерфакса», задержанному 26 лет, преступление он совершил примерно в 5:35, убиты были 20-летняя женщина и 47-летний мужчина, ранены — пятеро мужчин, пытавшихся остановить нападавшего.