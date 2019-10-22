Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое убитых и раненые: трагедия в Новой Москве 

Рамблер + ещё 5 13 минут назад
Зависимый от запрещенных веществ москвич убил двух и ранил четырех знакомых за отказ дать ему в долг. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе управления МВД по столице агентству рассказали, что в новомосковской деревне Дудкино мужчина попросил знакомых одолжить ему деньги, они отказали, тот напал на них за это с ножом, двоих убив, четверых ранив. Нападавший был задержан полицией, а пострадавшие госпитализированы.
Тем временем анонимный собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, согласно предварительной информации, злоумышленник зависим от запрещенных веществ — употребляет их систематически.
По словам осведомленного собеседника «Интерфакса», задержанному 26 лет, преступление он совершил примерно в 5:35, убиты были 20-летняя женщина и 47-летний мужчина, ранены — пятеро мужчин, пытавшихся остановить нападавшего.
В августе, как сообщал «Рамблер», поножовщина произошла у 43-го дома по улице Свободы в Москве. Тогда в ходе дорожного конфликта водитель «Рено» ударил водителя «Киа Рио» ножом в область груди. Нападавший скрылся, пострадавший был доставлен в реанимацию, правоохранители возбудили уголовное дело.
Комментарии22
Криминал , Видео , Происшествия , Renault , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это атака на Украину»: Полк «Азов» ответил США
«Это атака на Украину»: Полк «Азов» ответил США391
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки44
Россия напомнила НАТО про Сталинград
Россия напомнила НАТО про Сталинград539
Сеул заявил о «вторжении» российского самолета
Сеул заявил о «вторжении» российского самолета11
Мать осужденной израильтянки обратилась к России
Мать осужденной израильтянки обратилась к России34
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение