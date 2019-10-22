Двое убитых и раненые: трагедия в Новой Москве 

Зависимый от запрещенных веществ москвич убил двух и ранил четырех знакомых за отказ дать ему в долг. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе управления МВД по столице агентству рассказали, что в новомосковской деревне Дудкино мужчина попросил знакомых одолжить ему деньги, они отказали, тот напал на них за это с ножом, двоих убив, четверых ранив. Нападавший был задержан полицией, а пострадавшие госпитализированы.
Тем временем анонимный собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, согласно предварительной информации, злоумышленник зависим от запрещенных веществ — употребляет их систематически.
По словам осведомленного собеседника «Интерфакса», задержанному 26 лет, преступление он совершил примерно в 5:35, убиты были 20-летняя женщина и 47-летний мужчина, ранены — пятеро мужчин, пытавшихся остановить нападавшего.
В августе, как сообщал «Рамблер», поножовщина произошла у 43-го дома по улице Свободы в Москве. Тогда в ходе дорожного конфликта водитель «Рено» ударил водителя «Киа Рио» ножом в область груди. Нападавший скрылся, пострадавший был доставлен в реанимацию, правоохранители возбудили уголовное дело.