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«Может объявиться где угодно»: серийного душителя ищут по всей стране 

РИА Новости 2 часа назад
Кровавые «гастроли»: душителя ищут по всей стране
Фото: © СУ СК по Свердловской области
"На вид 30-35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная", — свердловские оперативники обновили ориентировку на серийного убийцу, задушившего более 30 пенсионерок. Его ищут уже почти десять лет. Маньяк легко входил в доверие, представляясь сотрудником ТСЖ или социальной службы.

Убивал, но не грабил

В феврале 2012-го в Казани в доме № 75 по улице Гагарина нашли тело 84-летней женщины. Полицию вызвали обеспокоенные родственники: они хотели навестить одинокую пенсионерку, но та не отвечала на звонки и дверь не открывала.
Прибывшие на место криминалисты установили, что женщину задушили проводом. Отрабатывали разные версии, включая ограбление. В тот же день задушили — тоже проводом — 86-летнюю жительницу Бугульмы (300 километров от Казани). Из квартиры исчезли все деньги и ценности. Грабителя вычислили быстро — внучатый племянник убитой, которому та отказалась дать в долг.
В Казани убийца взял только золотые украшения и ключи, чтобы закрыть за собой дверь. Лежавшие на видном месте восемь тысяч рублей не тронул. Не искал и другие ценности, спрятанные в нехитром тайнике.
Через месяц в Казани — еще два похожих преступления. Восьмого марта в доме на Гвардейской улице обнаружили тело 82-летней пенсионерки: ее шея была обмотана поясом от халата, затянутым с помощью столовой ложки. Спустя неделю 81-летнюю женщину задушили проводом от утюга.
Следователи поняли: это дело рук одного человека. В уголовном деле все эпизоды объединили и приступили к поискам.

Кровавые "гастроли"

Казанские полицейские обратились к населению с просьбой быть бдительнее. Криминалисты установили, что убийца проникал в квартиры, пользуясь доверием хозяев. За любую информацию о нем объявили вознаграждение в миллион рублей.
"Преступник отслеживает жертв от продуктовых магазинов, даже помогает донести им сумки, — предположил тогда начальник УМВД России по городу Рустем Кадыров в эфире одного из местных телеканалов. — Другой вариант: он проникает в квартиры под видом работника социальной службы или какой-то другой — газовой, печной".
Со временем дело обросло новыми уликами и подробностями. Одной из пенсионерок чудом удалось выжить после нападения, однако ее показания следствию помогли мало: пострадавшая была инвалидом по зрению.
Маньяк действовал и в других регионах: похожие убийства произошли в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми. Всего к августу 2012-го силовики насчитали 18 эпизодов.
В сентябре того же года маньяк попал в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде дома одной из жертв. Благодаря этой записи и показаниям случайных свидетелей следователи наконец составили подробный фоторобот. СМИ прозвали убийцу "приволжским душителем".
По данным СК, всего на его счету 32 жертвы. Преступления совершены в период с марта 2011-го по сентябрь 2012-го. Последние три — в Уфе, после чего преступник бесследно исчез.

"Сам не остановится"

Сначала эксперты называли основным мотивом жажду наживы, но после тщательного изучения материалов поняли, что имеют дело с самым настоящим маньяком.
Специалисты составили психологический портрет. По их мнению, "приволжский душитель" воспитывался в неполной семье, без отца. Возможно, родители отдали его на попечение бабушке. У него невысокий социальный статус, образование — среднее. Но он хорошо ладит с окружающими и легко входит в доверие к пожилым людям.
По одной версии, убийца родом из Казани, где совершено наибольшее количество однотипных преступлений. По другой — из Удмуртии. Оперативники разослали ориентировки в местные школы в надежде, что кто-нибудь опознает бывшего ученика. Безрезультатно.
Как отмечают эксперты, столь обширная география убийств нетипична для российских серийников. Психиатр Александр Бухановский, помогавший ловить Чикатило, считал, что в США мобильность маньяков гораздо выше. России же присуща территориальность: преступники чаще всего орудуют в строго определенном районе.
В мае 2017-го руководитель следственной группы по делу "приволжского душителя" официально заявил, что, скорее всего, серия убийств завершена. Почему — неизвестно. Есть несколько теорий: попал в тюрьму, стал инвалидом в результате несчастного случая, в конце концов, его уже может не быть в живых.
Однако следователи подчеркивают: такие преступники "сами не останавливаются". Поэтому поиски продолжаются. Недавно вознаграждение за любую информацию о душителе увеличилось до трех миллионов рублей.
"Приволжский маньяк" — не первый серийник в России, жертвами которого становились исключительно одинокие пожилые женщины. В 2010-м в Свердловской области арестовали Ирину Гайдамачук, на ее счету 17 убийств. По версии следствия, обвиняемая знакомилась с пенсионерками, входила к ним в доверие, а затем убивала и грабила. В 2012-м ее приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
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Криминал , Статьи , Рустем Кадыров , МВД , ФСИН , Казань
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