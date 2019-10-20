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Безработную москвичку избили и ограбили в машине такси 

РИАМО 1 час назад
Безработную москвичку избили и ограбили в машине такси
Фото: РИА Новости
Безработная жительница столицы под предлогом продажи авиабилетов села в такси на улице Красного Маяка, в машине ее избили и ограбили, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.
Он отметил, что 19 октября поступило заявление от неработающей москвички о том, что 17 октября в 17:00 по адресу: улица Красного Маяка, дом №2, под предлогом передачи авиабилетов она села в неустановленную машину такси.
«В автомобиле находились трое неизвестных, которые нанесли заявительнице побои, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 16 тысяч рублей, сотовый телефон, сумку с личными вещами и личными документами», — сказал собеседник агентства.
По его словам, неизвестные также потребовали пароль от мобильного приложения после чего путем перевода на неустановленный счет списали с расчетного счета пострадавшей 577 тысяч рублей. Далее грабители проследовали к станции метро «Чертановская», высадили женщину из авто и скрылись.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 596 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».
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Криминал , Происшествия , МВД , РИАМО , Москва
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