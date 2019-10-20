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В Волгограде найдено тело пропавшей сотрудницы детсада 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
В Волгограде найдено тело пропавшей сотрудницы детсада
Фото: РИА Новости
Любовник задушил воспитательницу детсада за упрек в денежном содержании. О подробностях преступления сообщает волгоградское управление СКР.
Два дня назад в полицию Волгограда обратилась 26-летняя женщина с заявлением об исчезновении матери. Пропавшая работала помощницей заведующей детсадом. 16 октября она не вышла на работу. Обеспокоенные коллеги стали звонить женщине. Некоторое время телефон был выключен, а затем ответил неизвестный мужчина. Он пытался имитировать голос хозяйки телефона и сообщил, что находится на больничном.
По данным следствия, 47-летняя волгоградка поддерживала близкие отношения с 32-летним мужчиной, который поставлял продукты в детсад. Накануне исчезновения она уехала с работы вместе с ним и пропала.
Сначала приятель женщины отрицал причастность к преступлению, но потом признался в убийстве и показал, где спрятал тело — в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района.
Эксперты пришли к выводу, что женщину задушили.
«Со слов задержанного причиной расправы над женщиной стал внезапный конфликт из-за денег — по данным следствия потерпевшая оказывала финансовую помощь злоумышленнику и одаривала дорогостоящими подарками. Упрек в этом, брошенный 15 октября 2019 года в адрес подозреваемого, стоил волгоградке жизни. Мужчина сначала ударил жертву по лицу, а затем задушил», — сообщают следователи.
Силовики успели задержать подозреваемого. На руках у него был билет на автобус — через несколько часов он уехал бы за пределы России.
Ранее Рамблер сообщал, что в Петербурге, на набережной Обводного канала немолодой мигрант изнасиловал женщину.
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Криминал , Происшествия , СКР , Волгоград
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