В Волгограде найдено тело пропавшей сотрудницы детсада

Любовник задушил воспитательницу детсада за упрек в денежном содержании. О подробностях преступления сообщает волгоградское управление СКР

Два дня назад в полицию Волгограда обратилась 26-летняя женщина с заявлением об исчезновении матери. Пропавшая работала помощницей заведующей детсадом. 16 октября она не вышла на работу. Обеспокоенные коллеги стали звонить женщине. Некоторое время телефон был выключен, а затем ответил неизвестный мужчина. Он пытался имитировать голос хозяйки телефона и сообщил, что находится на больничном.

По данным следствия, 47-летняя волгоградка поддерживала близкие отношения с 32-летним мужчиной, который поставлял продукты в детсад. Накануне исчезновения она уехала с работы вместе с ним и пропала.

Сначала приятель женщины отрицал причастность к преступлению, но потом признался в убийстве и показал, где спрятал тело — в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района.

Эксперты пришли к выводу, что женщину задушили.

«Со слов задержанного причиной расправы над женщиной стал внезапный конфликт из-за денег — по данным следствия потерпевшая оказывала финансовую помощь злоумышленнику и одаривала дорогостоящими подарками. Упрек в этом, брошенный 15 октября 2019 года в адрес подозреваемого, стоил волгоградке жизни. Мужчина сначала ударил жертву по лицу, а затем задушил», — сообщают следователи.

Силовики успели задержать подозреваемого. На руках у него был билет на автобус — через несколько часов он уехал бы за пределы России.