Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московских полицейских попросили о помощи и сдали в ФСБ 

Lenta.ru 42 минуты назад
Московских полицейских попросили о помощи и сдали в ФСБ
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали руководство отдела полиции «Дорогомилово» на минувшей неделе, высокопоставленных полицейских подозревают в вымогательстве. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает издание Baza.
По версии следствия, задержанные вымогали деньги у адвоката Сергея Зуева, который обратился к ним с просьбой избавить его от претензий со стороны семьи сотрудника ГИБДД. Он пообещал жене гаишника, что за шесть миллионов рублей выиграет уголовное дело против него, но проиграл, а вернул лишь половину суммы.
С правоохранителями Зуев сошелся на семи миллионах рублей, после чего «заложил своих будущих спасителей в ФСБ».
17 октября агентство ТАСС сообщало, что начальник отдела полиции Дмитрий Смирнов и его заместитель, начальник отделения уголовного розыска Сергей Устинов были задержаны при получении от адвоката 3,5 миллиона рублей. Днем позже Смирнов заявил в зале суда, что принял полученную взятку за самогон.
Руководство столичного главка полиции начало служебную проверку. Если вину задержанных подтвердят, то полицейских уволят из органов внутренних дел.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Последние новости
Названа главная версия прорыва дамбы под Красноярском Названа главная версия прорыва дамбы под Красноярском Трамп признался в симпатии к россиянам Трамп признался в симпатии к россиянам Стало известно о способности России выдержать падение цен на нефть Стало известно о способности России выдержать падение цен на нефть
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Сергей Зуев , Сергей Устинов , Дмитрий Смирнов , ФСБ , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
Лавров раскрыл секреты в дипломатии1
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей13
Уходили в спешке: как солдаты США бросили базу в Сирии
Уходили в спешке: как солдаты США бросили базу в Сирии152
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
Бочкарева оказалась в центре нового скандала12
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление17
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
02:43
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
Политика США
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
01:08
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
03:39
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
Происшествия
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
00:46
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
Криминал Происшествия
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
04:56
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
Общество
Раскрыты причины любви Трампа к России
00:36
Раскрыты причины любви Трампа к России
США В мире
Мужчина упал на рельсы в московском метро
00:37
Мужчина упал на рельсы в московском метро
Происшествия
Зеленского «нашли» в столичном метро
01:48
Зеленского «нашли» в столичном метро
Общество
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение