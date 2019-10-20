«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей

Во время допроса мужчина признал, что был пьян, спустился к машине, взял зажигалку и поднялся в квартиру.

«Я был в одной майке, штанах спортивных. Взял зажигалку и пошел. Пьяный» — рассказал он следователю.

При пожаре в двухэтажном доме в Ростове (Ярославская область) погибли двое взрослых и пятеро детей от 1 года до 6 лет.

Следователи заявили, что дом подожгли. Подозреваемым стал житель Ярославской области 1982 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общественно опасным способом.