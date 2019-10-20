«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей 

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видеоролик с признаниями подозреваемого в поджоге квартиры и гибели семи человек.
Во время допроса мужчина признал, что был пьян, спустился к машине, взял зажигалку и поднялся в квартиру.
«Я был в одной майке, штанах спортивных. Взял зажигалку и пошел. Пьяный» — рассказал он следователю.
При пожаре в двухэтажном доме в Ростове (Ярославская область) погибли двое взрослых и пятеро детей от 1 года до 6 лет.
Следователи заявили, что дом подожгли. Подозреваемым стал житель Ярославской области 1982 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общественно опасным способом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Ярославской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове.