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«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видеоролик с признаниями подозреваемого в поджоге квартиры и гибели семи человек.
Во время допроса мужчина признал, что был пьян, спустился к машине, взял зажигалку и поднялся в квартиру.
«Я был в одной майке, штанах спортивных. Взял зажигалку и пошел. Пьяный» — рассказал он следователю.
При пожаре в двухэтажном доме в Ростове (Ярославская область) погибли двое взрослых и пятеро детей от 1 года до 6 лет.
Следователи заявили, что дом подожгли. Подозреваемым стал житель Ярославской области 1982 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общественно опасным способом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Ярославской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове.
Криминал , Видео , Происшествия , СКР
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