Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве замглавы ОМВД «Дорогомилово» 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Суд арестовал замглавы ОВД Дорогомилово
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова.
По информации ТАСС, замглавы ОМВД арестован до 18 декабря по подозрению в попытке мошенничества.
Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить под стражу Смирнова на срок до 18 декабря, — огласил решение суд.
Как сообщали в МВД России, полицейских задержали при получении от гражданина 3,5 млн рублей. Предполагается, что это лишь первая часть взятки, общим размером в 12 млн News.ru ранее писал, что вскоре после задержания руководства отдела полиции «Дорогомилово» ФСБ начала обыски в УВД по Западному округу Москвы.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
News.ru: последние новости
Названо имя предполагаемого убийцы Деда Хасана Названо имя предполагаемого убийцы Деда Хасана Мосгорсуд сократил срок полковнику Захарченко Мосгорсуд сократил срок полковнику Захарченко Задержание сына наркобарона Коротышки спровоцировало уличные бои в Мексике Задержание сына наркобарона Коротышки спровоцировало уличные бои в Мексике
Криминал , Происшествия , Дмитрий Смирнов , ФСБ , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе22
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко24
МИД РФ передал США ноту протеста
МИД РФ передал США ноту протеста6
Украина направила России ноту протеста
Украина направила России ноту протеста625
Россия пообещала Турции очистить север Сирии от курдов
Россия пообещала Турции очистить север Сирии от курдов55
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
05:53
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение