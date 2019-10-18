Суд арестовал замглавы ОВД Дорогомилово

Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова.
По информации ТАСС, замглавы ОМВД арестован до 18 декабря по подозрению в попытке мошенничества.
Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить под стражу Смирнова на срок до 18 декабря, — огласил решение суд.
Как сообщали в МВД России, полицейских задержали при получении от гражданина 3,5 млн рублей. Предполагается, что это лишь первая часть взятки, общим размером в 12 млн News.ru ранее писал, что вскоре после задержания руководства отдела полиции «Дорогомилово» ФСБ начала обыски в УВД по Западному округу Москвы.