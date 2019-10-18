Суд арестовал замглавы ОВД Дорогомилово

Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве замглавы ОМВД «Дорогомилово»

По информации ТАСС, замглавы ОМВД арестован до 18 декабря по подозрению в попытке мошенничества.

Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить под стражу Смирнова на срок до 18 декабря, — огласил решение суд.