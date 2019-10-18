Назван заказчик убийства Деда Хасана

Следствие установило предполагаемого заказчика убийства криминального авторитета Аслана Усояна , известного под именем Дед Хасан.

Как сообщает «Росбалт», выйти на заказчика и исполнителей убийства «вора №1» удалось в ходе расследования деятельности таганской ОПГ. Именно ей принадлежало оружие, из которого был застрелен Дед Хасан в 2013 году.

Оперативники считают, что заказчик убийства — криминальный авторитет Мераб Джангвеладзе Мераб Сухумский ). Помимо прочего, об этом свидетельствуют результаты прослушки разговора Мераба с вором в законе Тариэлом Ониани (Таро), в ходе которого Мераб жаловался на противостояние с Дедом Хасаном, а Таро посоветовал «аннулировать его», чтобы «все проблемы исчезли».

По данным следствия, тогда Сухумский начал заниматься организацией покушения. Для организации слежки за Дедом Хасаном он использовал лидера таганской ОПГ Игоря Жирноклеева по кличке Жирный, он же достал и передал киллеру орудие убийства — пистолет «Вал».

Оперативники установили, что киллер не был членом таганской ОПГ. Предположительно, наемником являлся на тот момент действующий служащий одного из спецподразделений Украины, специально прибывший для этого в Москву.

Убийство Деда Хасана произошло в 2013 году при входе в ресторан «Старый фаэтон», считавшийся штаб-квартирой криминального авторитета. Киллер стрелял с чердака дома напротив.