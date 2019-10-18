Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван заказчик убийства Деда Хасана 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Следствие установило предполагаемого заказчика убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного под именем Дед Хасан.
Как сообщает «Росбалт», выйти на заказчика и исполнителей убийства «вора №1» удалось в ходе расследования деятельности таганской ОПГ. Именно ей принадлежало оружие, из которого был застрелен Дед Хасан в 2013 году.
Оперативники считают, что заказчик убийства — криминальный авторитет Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Помимо прочего, об этом свидетельствуют результаты прослушки разговора Мераба с вором в законе Тариэлом Ониани (Таро), в ходе которого Мераб жаловался на противостояние с Дедом Хасаном, а Таро посоветовал «аннулировать его», чтобы «все проблемы исчезли».
По данным следствия, тогда Сухумский начал заниматься организацией покушения. Для организации слежки за Дедом Хасаном он использовал лидера таганской ОПГ Игоря Жирноклеева по кличке Жирный, он же достал и передал киллеру орудие убийства — пистолет «Вал».
Оперативники установили, что киллер не был членом таганской ОПГ. Предположительно, наемником являлся на тот момент действующий служащий одного из спецподразделений Украины, специально прибывший для этого в Москву.
Убийство Деда Хасана произошло в 2013 году при входе в ресторан «Старый фаэтон», считавшийся штаб-квартирой криминального авторитета. Киллер стрелял с чердака дома напротив.
Комментарии12
Криминал , Видео , Происшествия , Мераб Джангвеладзе , Аслан Усоян , Мераб Сухумский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции124
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца56
Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»
Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»594
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение