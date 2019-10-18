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В Ленобласти предстанут перед судом члены банды лжеполицейских 

RT на русском + ещё 5 36 минут назад
В Ленобласти судят банду лжеполицейских
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области завершено расследование уголовных дел в отношении организатора банды лжеполицейских и семи её участников, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В зависимости от роли каждого фигуранта, их обвинили в бандитизме, групповом похищении человека, групповом вымогательстве, групповом разбое, похищении документов, незаконном обороте наркотиков и незаконном обороте взрывных устройств.
По данным следователей, злоумышленники занимались преступной деятельностью с февраля по август 2017 года. В состав банды входил в том числе бывший сотрудник полиции.
Четырём обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Двое отправлены под домашний арест, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.
Дело направлено в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале перед судом предстанут четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве.
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Криминал , Происшествия , СКР , Ленинградская область
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