Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»

Экс-полковник Захарченко в последнем слове вспомнил сериал «Игра престолов»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко , осужденный за взяточничество, в последнем слове в Мосгорсуде сравнил себя с героем сериала "Игра престолов" Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника.

Мосгорсуд в четверг снизил до 12 лет и 6 месяцев 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД за взяточничество.

Захарченко отметил, что сам бы не стал смотреть этот сериал, но в СИЗО только два канала.

"Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника", — рассказал Захарченко, отметив, что он так же несправедливо обвинен и "его судьба предрешена".

"Но это было в средние века, а сейчас современный суд", — добавил экс-полковник.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.