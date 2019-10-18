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Экс-полковник Захарченко в последнем слове вспомнил сериал «Игра престолов» 

РИА Новости + ещё 18 12 минут назад
Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»
Фото: РИА Новости
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, в последнем слове в Мосгорсуде сравнил себя с героем сериала "Игра престолов" Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника.
Мосгорсуд в четверг снизил до 12 лет и 6 месяцев 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД за взяточничество.
Захарченко отметил, что сам бы не стал смотреть этот сериал, но в СИЗО только два канала.
"Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника", — рассказал Захарченко, отметив, что он так же несправедливо обвинен и "его судьба предрешена".
"Но это было в средние века, а сейчас современный суд", — добавил экс-полковник.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Захарченко , Мосгорсуд , МВД , ФСИН
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