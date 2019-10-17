Жительница Хабаровска пыталась зарезать мужа из-за съеденных конфет

Хабаровске 39-летняя женщина серьезно ранила ножом мужа из-за того, что он съел подаренные ей конфеты, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Семейная драма произошла на улице Черняховского в Южном микрорайоне. Женщина, работавшая пекарем-кондитером на хлебозаводе, вернулась домой и обнаружила, что ее 37-летний муж вместе с другом съели ее конфеты.

Сладости женщине подарил ее бывший возлюбленный, и она их берегла. Припомнив супругу, что он уже 4 года как безработный, живут оба на ее зарплату, и при этом он еще и покусился на дорогие ей конфеты, женщина вышла из себя. Она взяла кухонный нож и нанесла глубокий удар. С диагнозом «проникающее ранение» скорая отвезла мужчину в больницу, где ему предстоит проходить длительное лечение.