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Жительница Хабаровска пыталась зарезать мужа из-за съеденных конфет 

Инфо 24 3 часа назад
Жительница Хабаровска пыталась зарезать мужа из-за съеденных конфет
Фото: Инфо 24
В Хабаровске 39-летняя женщина серьезно ранила ножом мужа из-за того, что он съел подаренные ей конфеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Семейная драма произошла на улице Черняховского в Южном микрорайоне. Женщина, работавшая пекарем-кондитером на хлебозаводе, вернулась домой и обнаружила, что ее 37-летний муж вместе с другом съели ее конфеты.
Сладости женщине подарил ее бывший возлюбленный, и она их берегла. Припомнив супругу, что он уже 4 года как безработный, живут оба на ее зарплату, и при этом он еще и покусился на дорогие ей конфеты, женщина вышла из себя. Она взяла кухонный нож и нанесла глубокий удар. С диагнозом «проникающее ранение» скорая отвезла мужчину в больницу, где ему предстоит проходить длительное лечение.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия», — рассказал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. — Ранее несудимая подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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Криминал , МВД , Хабаровск , Хабаровский Край
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