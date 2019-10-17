Осужденного за убийство беглеца задержали

В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца

Отбывающий наказание за убийство и сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края , задержан, сообщает ГУФСИН региона.

Ранее в ГУФСИН сообщили, что осужденный Юрий Брысев пропал вечером 15 октября, самовольно покинув участок колонии-поселения.

"Семнадцатого октября в 09:40 (5.40 мск — ред.) в поселке Тартат Березовского района на улице Вокзальной розыскной группой ГУФСИН обнаружен и задержан Брысев Юрий Владимирович, 1994 года рождения, осужденный по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время он доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края. В ГУФСИН в установленном законом порядке проводится проверка.

Материалы по факту самовольного ухода переданы в полицию.