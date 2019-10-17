Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Осужденного за убийство беглеца задержали
Фото: РИА Новости
Отбывающий наказание за убийство и сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края, задержан, сообщает ГУФСИН региона.
Ранее в ГУФСИН сообщили, что осужденный Юрий Брысев пропал вечером 15 октября, самовольно покинув участок колонии-поселения.
"Семнадцатого октября в 09:40 (5.40 мск — ред.) в поселке Тартат Березовского района на улице Вокзальной розыскной группой ГУФСИН обнаружен и задержан Брысев Юрий Владимирович, 1994 года рождения, осужденный по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время он доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края. В ГУФСИН в установленном законом порядке проводится проверка.
Материалы по факту самовольного ухода переданы в полицию.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Криминал , Происшествия , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки7
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Китай раскрыл планы Украины на Черное море338
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения313
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы471
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети128
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение