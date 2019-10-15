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Жительницу ЛНР приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену 

РИА Новости 2 часа назад
Жительницу ЛНР осудили на 14 лет за госизмену
Фото: РИА Новости
Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу ЛНР к 14 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"Приговором Верховного суда Луганской народной республики, при поддержании государственного обвинения прокурорами управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере, гражданка республики признана виновной в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства", — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, осужденная была завербована СБ Украины и осуществляла сбор и передачу данных о военнослужащих Народной милиции ЛНР, адресах их проживания, сведений о руководящих лицах силовых структур ЛНР, а также о военном объекте, также она пыталась вербовать действующих должностных лиц и содействовать торговой блокаде республики.
"За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", — уточнили в Генпрокуратуре.
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Комментарии
Криминал , В мире , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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