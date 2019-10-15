Выкинул в мусорный бак: жестокая расправа жителя Орска над матерью

36-летний житель Оренбургской области подозревается в убийстве 62-летний матери. Правоохранители нашли расчлененное тело женщины рядом с одним из жилых домов города Орска . На допросе сын пенсионерки пояснил, что пошел на расправу из-за бытового конфликта с матерью. В ходе обыска в его квартире была обнаружена голова погибшей.

В Орске Оренбургской области задержали 36-летнего мужчину — его подозревают в убийстве 62-летней матери. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Как выяснили правоохранители, утром 14 октября 2019 года в районе жилых домов, расположенных на улицах Краматорской и Машиностроителей, были обнаружены останки тела, принадлежащие женщине в возрасте 50-60 лет. Уже 15 октября был задержан предполагаемый злоумышленник — им оказался сын погибшей. Сотрудники полиции осмотрели его дом и обнаружили в холодильнике голову пенсионерки.

В ходе допросов мужчина рассказал, что убил 62-летнюю мать из-за бытовых конфликтов, которые регулярно возникали в семье. Испугавшись последствий, он расчленил тело, вынес останки из дома и выбросил их в мусорный бак.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении жителя Орска меры пресечения в виде заключения под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее, 6 октября 2019 года, в Чите игравшие во дворе жилого дома дети нашли останки 19-летней девушки. Как выяснил Следственный комитет , в этот же день неизвестный злоумышленник убил девушку, расчленил ее тело и по частям выбросил из окна 12-го этажа жилого комплекса «Читинка». Останки упали на козырек подъезда и детскую площадку. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 38-летнего соседа погибшей.

Еще одно расчлененное тело было найдено в Калмыкии в конце сентября 2019 года. Как установило следствие, жительница Элисты несколько лет встречалась с 37-летним мужчиной. Незадолго до гибели она решила разорвать отношения, так как возлюбленный систематически избивал ее и лишал денег. Однако даже после расставания он не оставил россиянку в покое.

14 сентября в отделение местной полиции поступило заявление о ее пропаже. Как сообщили родственники женщины порталу «РегионOnline», она не выходила на связь в течении трех дней. Позже следователи выяснили, что в день пропажи жительницы Элисты из подъезда, где она проживала, выходил мужчина с большим чемоданом. Позже он сел в такси и уехал из города.

Спустя несколько дней расчлененное тело женщины нашли в зарослях камыша в районе поселка Улан-Эрге Яшкульского района. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать возле одного из городских кафе. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование трагедии продолжается.

Между тем в сентябре 2019 года завершилась история с убийством 42-летней уфимки. Как выяснили правоохранители, женщина пропала в 2015 году — о ней было ничего неизвестно до ноября 2018 года. Тогда местные жители, которые гуляли неподалеку от пруда, обнаружили на льду отрубленную левую руку жительницы Уфы. Очевидцы вызвали на место сотрудников правоохранительных органов — криминалисты выяснили, что часть тела жертвы отрезали около четырех лет назад. Проверив отпечатки пальцев погибшей, ее не удалось идентифицировать в списках пропавших без вести.

На протяжении четырех месяцев велись поиски предполагаемого злоумышленника,

в один из дней следователи обратились к отцу убитой женщины, он рассказал, что ранее уже обращался в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Однако позже выяснилось, что пенсионер солгал.

В ходе обыска в квартире жителя Уфы нашли следы крови, происхождение которых он объяснить не смог. Вскоре он был задержан и признался в убийстве родственницы.

Пенсионер уточнил, что в день трагедии между ним и дочерью произошла ссора, в результате которой он ударил 42-летнюю родственницу кулаком по голове, от чего та впоследствии и скончалась.