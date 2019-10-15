Появились подробности убийства из-за авто молодой матери

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Появились подробности убийства жительницы Екатеринбурга при продаже авто 

РИА Новости 1 час назад
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Фото: страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
Правоохранители задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, сообщила "Комсомольская правда-Урал" со ссылкой на источники в силовых структурах.
Об исчезновении Каторгиной стало известно 11 октября. Она пропала после того, как поехала показывать свою машину потенциальному покупателю. Позже волонтеры нашли тело девушки. Автомобиль, который она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков.
По данным издания, подозреваемые — двое мужчин и женщина представились покупателями транспортного средства. Женщина заявила, что не сможет сама приехать посмотреть авто из-за беременности, но Каторгина отправилась на встречу, на которой ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Суд вынесет меру пресечения подозреваемым в течение двух дней. Полицейские также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям.
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Криминал , Происшествия , Екатеринбург , Челябинск
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