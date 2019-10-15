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К участнику беспорядков в Москве Мыльникову прошли с обысками 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Задержан еще один фигурант дела о беспорядках в Москве
Фото: РИА Новости
Участника массовых беспорядков в Москве Александра Мыльникова допрашивают правоохранительные органы, сообщают в соцсетях.
До этого в доме у Мыльникова прошли обыски, передает телеграм-канал Life Shot.
Также в посте прикреплена видеозапись, на которой Мыльников схватил полицейского и повалил на землю.
Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками — перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.
Нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках оправдали, некоторые получили условные сроки.
Например, Московский городской суд поменял наказание актеру Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения. Суд приобщил к материалам дела Устинова выводы экспертизы, согласно которым актер не хватал сотрудника Росгвардии за руки на акции в Москве 3 августа.
Активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича отпустили после допроса по делу о беспорядках в Москве.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Мыльников , Росгвардия , Мосгорсуд , МВД , Москва
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