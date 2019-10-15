Задержан еще один фигурант дела о беспорядках в Москве

К участнику беспорядков в Москве Мыльникову прошли с обысками

До этого в доме у Мыльникова прошли обыски, передает телеграм-канал Life Shot.

Также в посте прикреплена видеозапись, на которой Мыльников схватил полицейского и повалил на землю.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками — перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках оправдали, некоторые получили условные сроки.

Например, Московский городской суд поменял наказание актеру Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения. Суд приобщил к материалам дела Устинова выводы экспертизы, согласно которым актер не хватал сотрудника Росгвардии за руки на акции в Москве 3 августа.

Активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича отпустили после допроса по делу о беспорядках в Москве.