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Следователи научились определять личность человека под маской 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Следователи научились определять личность человека под маской
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Благодаря новым технологиям российским следователям уже удалось раскрыть несколько преступлений.
Следственный комитет обладает технологии, которые позволяют устанавливать личность человека даже в том случае, если его лицо скрыто под маской. Соответствующая информация содержится в программе «Чудеса криминалистики».
В программе говорится, что один из преступников совершил убийство коммерсанта в Тамбове. Момент совершения преступление попал на камеры наблюдения. Благодаря видеотехнической экспертизе удалось определить параметры лица и телосложения подозреваемого и цвет одежды.
Под натиском собранных доказательств обвиняемому пришлось признаться в совершенном преступлении.
Кроме того, в программе приведен пример случай, когда московские следователи доказали вину обвиняемого, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотоснимки подозреваемого.
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Криминал , Происшествия , СКР
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