Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийца Михаила Круга впервые рассказал о последних часах жизни артиста 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Осужденный рассказал, что изначально убивать музыканта ни он, ни его напарник не собирались. Мужчины входили в абсолютно пустой дом и в открытую дверь. Они не успели осмотреть дом, как на мансарде услышали шорохи. Агеев признался, что рассчитывал — сейчас в доме все стихнет, и вместе с напарником Веселовым они покинут дом. Вместо этого же супруга Михаила — Ирина Круг закричала. На звук со второго этажа спустился хозяин дома.
Журналистам телеканала НТВ Агеев признался, что до встречи с Кругом с шансонье был знаком шапочно — встречался пару раз, но никогда с ним не общался. Осужденный отметил — он никогда не слушал такую музыку и об авторитете Круга не знал.
«Мне вообще было без разницы, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет какой-то шансон, друг у него Костенко, и все», — вспомнил Агеев.
Позже Агеев расскажет, что Михаил спустился со второго этажа прямо под дуло пистолета с глушителем. Александр предположил, что «Михаил должен был знать — пистолет — не игрушка».
«Он кинулся на Веселова, они начали бороться. Я не знаю, выпивший он был или что, но он хватал Веселова за руки. В момент этой борьбы прозвучал выстрел», — рассказал он.
Агеев подчеркнул — он не оправдывает ни себя, ни напарника. За все время, что велось следствие, ему удалось осмыслить случившееся. Он акцентирует внимание — понимание, что он убил человека, невыносимо для него. Но речь идет не конкретно об убийстве Круга, а о любом, кто стал бы жертвой преступления в тот момент.
Teleprogramma.pro: последние новости
Украинскому актеру сломали нос в Польше Украинскому актеру сломали нос в Польше Британцы требуют казнить многодетную мать за убийство сыновей Британцы требуют казнить многодетную мать за убийство сыновей Наргиз со скандалом уволила слишком дорогого для нее звукорежиссера Наргиз со скандалом уволила слишком дорогого для нее звукорежиссера
Комментарии2
Криминал , Происшествия , Ирина Круг , Михаил Круг , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный блогер назвал худший город России
Известный блогер назвал худший город России4
На рукопожатие к Путину собралась очередь
На рукопожатие к Путину собралась очередь207
Украинцы призвали признать Крым российским
Украинцы призвали признать Крым российским32
В России возродят поезда-призраки
В России возродят поезда-призраки139
В Киеве начались протесты
В Киеве начались протесты262
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска
В России возродят поезда-призраки
03:09
В России возродят поезда-призраки
Оружие Армия
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Политика
СК разместил видео с томским насильником
00:57
СК разместил видео с томским насильником
Происшествия
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
03:02
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
В мире
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
04:04
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Политика
В Москве эвакуируют станцию метро
00:35
В Москве эвакуируют станцию метро
Происшествия Новости Москвы
Украина назвала свою версию срыва разведения сил
03:40
Украина назвала свою версию срыва разведения сил
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение