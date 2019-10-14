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Сына судьи с приятелем задержали за смертельную драку в Красноярске 

Lenta.ru + ещё 20 54 минуты назад
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку
Фото: РИА Новости
В Красноярске задержали Андрея Шилова и Сергея Шмелева, забивших до смерти человека и снимавших при этом видео. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Как сообщает канал, задержанных допрашивают следователи, в ближайшее время суд изберет обоим меру пресечения. По данным следствия, оба уже имеют судимости — один за мошенничество и грабеж, второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
Друзья убитого рассказали журналистам, что преступление было совершено еще 15 сентября, однако подозреваемые до последнего оставались на свободе. Возмущенные жители Красноярска планировали 15 октября провести народный сход у здания краевой прокуратуры с требованием арестовать мужчин.
По данным родственников погибшего, один из предполагаемых убийц — выходец из влиятельной семьи, его мать была судьей, впоследствии занялась адвокатской деятельностью, а отец занимает пост председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.
По данным местных СМИ, перед дракой мужчины устроили перепалку в ночном клубе. Там приятели якобы начали бить потерпевшего, а затем поднялись к нему в квартиру и пробили голову. Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона. Избитый 31-летний мужчина три недели находился в коме, а затем скончался в больнице, не приходя в сознание.
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Комментарии5
Криминал , Происшествия , Сергей Шмелев , Андрей Шилов , Генпрокуратура РФ , Красноярск
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