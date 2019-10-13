Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк

Задержан 15 лет насиловавший россиянок маньяк

Томской области задержали мужчину, который в течение 15 лет нападал на женщин и насиловал их. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Насильник орудовал в городе Стрежевой в период с 2004 по 2017 годы, за это время его жертвами стали несколько местных жительниц. Пока 60-летнему мужчине предъявили обвинения в совершении пяти эпизодов преступлений, в том числе, изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

Как отмечается в сообщении, вычислить обвиняемого удалось благодаря генотипической экспертизе, которая помогла обнаружить его ДНК-профиль и установить личность. Впоследствии мужчину опознала одна из пострадавших женщин. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.