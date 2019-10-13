Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове

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Сын топ-менеджера МТС покинул спецприёмник с пледом на голове 

News.ru + ещё 2 49 минут назад
Алан Ибрагимов — сын вице-президента МТС — покинул спецприёмник, где отбывал десять суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, проезд на красный свет и управление автомобилем с заведомо ложными номерами.
Как только молодой человек вышел, ему сразу накинули на голову плед, посадили в такси и увезли, передаёт Life.
Наказание Ибрагимову назначил Головинский суд Москвы. Накануне он не остановился по требованию сотрудников ДПС и устроил гонки по столичным дорогам. По предварительной информации, 25-летний мужчина находился под действием наркотиков.
В автомобиле BMW сотрудники полиции нашли два пакетика, вероятно от кокаина, вещество, похожее на гашиш, пистолет-пугач и патроны. Помимо всего прочего за Ибрагимовым-младшим числятся свыше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.
Ранее в Интернете появилось новое видео задержания актрисы Натальи Бочкарёвой с наркотиками, писал News.ru.
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Криминал , Видео , Прибалтика , Наталья Бочкарева , МТС , ГИБДД
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