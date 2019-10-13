Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове

Сын топ-менеджера МТС покинул спецприёмник с пледом на голове

Алан Ибрагимов — сын вице-президента МТС — покинул спецприёмник, где отбывал десять суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, проезд на красный свет и управление автомобилем с заведомо ложными номерами.

Как только молодой человек вышел, ему сразу накинули на голову плед, посадили в такси и увезли, передаёт Life.

Наказание Ибрагимову назначил Головинский суд Москвы. Накануне он не остановился по требованию сотрудников ДПС и устроил гонки по столичным дорогам. По предварительной информации, 25-летний мужчина находился под действием наркотиков.

В автомобиле BMW сотрудники полиции нашли два пакетика, вероятно от кокаина, вещество, похожее на гашиш, пистолет-пугач и патроны. Помимо всего прочего за Ибрагимовым-младшим числятся свыше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.