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Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
Фото: РИА Новости
Полицейские в штате Техас приехали по вызову соседа выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта, а когда увидели в окне хозяйку — застрелили ее, сообщается в релизе правоохранительных служб штата.
Стрелявший офицер полиции — белый мужчина, погибшая — чернокожая женщина. Такие случаи часто провоцируют в США протесты и беспорядки.
Офицер поступил на службу в полицейское отделение округа Форт-Уэрт в апреле 2018 года. Сейчас он отстранен от службы до выяснения обстоятельств дела.
"Сотрудники полиции, находившиеся на задании, обыскивали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции схватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании", — сообщается в пресс-релизе.
Женщина скончалась от ранений на месте.
По данным газеты New York Times, полицейских вызвал сосед погибшей, чтобы проверить, почему входная дверь их дома была широко открыта.
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Криминал , В мире , Происшествия , США
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