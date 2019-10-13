В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме

Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе

Полицейские в штате Техас приехали по вызову соседа выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта, а когда увидели в окне хозяйку — застрелили ее, сообщается в релизе правоохранительных служб штата.

Стрелявший офицер полиции — белый мужчина, погибшая — чернокожая женщина. Такие случаи часто провоцируют в США протесты и беспорядки.

Офицер поступил на службу в полицейское отделение округа Форт-Уэрт в апреле 2018 года. Сейчас он отстранен от службы до выяснения обстоятельств дела.

"Сотрудники полиции, находившиеся на задании, обыскивали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции схватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании", — сообщается в пресс-релизе.

Женщина скончалась от ранений на месте.

По данным газеты New York Times, полицейских вызвал сосед погибшей, чтобы проверить, почему входная дверь их дома была широко открыта.