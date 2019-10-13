Около посольства Киргизии в Москве прогремели выстрелы

Стали известны подробности стрельбы в кафе возле посольства Киргизии РФ . О деталях сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел накануне, в кафе на Большой Ордынке.

Компания сидела за столом. На нее внезапно напали трое с газовым баллончиками и травматическим пистолетом. Прозвучал выстрел. Пуля попала в бровь 41-летнему генеральному директору. Его отвезли в больницу.

По предварительной информации, конфликт начался из-за сумки с деньгами, в которой было 500 тысяч долларов. Она принадлежала потерпевшему.

Одного из нападавших удалось задержать, его доставили в полицию. Двое других скрылись, так и не завладев сумкой. Силовики начали разбирательства.

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