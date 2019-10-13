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Около посольства Киргизии в Москве прогремели выстрелы 

Рамблер + ещё 3 7 минут назад
Стали известны подробности стрельбы в кафе возле посольства Киргизии в РФ. О деталях сообщает РЕН ТВ.
Конфликт произошел накануне, в кафе на Большой Ордынке.
Компания сидела за столом. На нее внезапно напали трое с газовым баллончиками и травматическим пистолетом. Прозвучал выстрел. Пуля попала в бровь 41-летнему генеральному директору. Его отвезли в больницу.
По предварительной информации, конфликт начался из-за сумки с деньгами, в которой было 500 тысяч долларов. Она принадлежала потерпевшему.
Одного из нападавших удалось задержать, его доставили в полицию. Двое других скрылись, так и не завладев сумкой. Силовики начали разбирательства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Екатеринбурге «внук посла Таджикистана» с друзьями напал на российского чемпиона мира по каратэ. Трое мигрантов пытались избить известного спортсмена Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина. Драка завершилась победой мастеров спорта.
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Криминал , Видео , Происшествия , РЕН ТВ , Кыргызстан
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