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В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане 

РИА Новости + ещё 2 33 минуты назад
Украинского актера избили в Польше
Фото: © AP Photo / Czarek Sokolowski
В Польше управляющий пиццерии избил украинского актера Юрия Марка. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии, подтверждающие его слова.
Инцидент, по словам Марка, произошел в городе Познань.
Актер, как он пишет о себе, более 20 лет провел на театральной сцене, участвовал в так называемом евромайдана 2014 года.
Отсутствие "положительных изменений" на родине вынудило Марка отправиться в Польшу на заработки, где он устроился в местный театр. Между спектаклями и репетициями мужчина подрабатывал в пиццерии, откуда решил уволиться около трех недель назад.
Менеджер заведения, как утверждает актер, пообещал выплатить ему заработанное позже и попросил зайти 10 октября.
"Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не получится, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо", — написал актер.
Украинец вызвал полицию, при этом работодатель до приезда стражей порядка, как утверждает Марк, пытался максимально вывести его из себя. Пострадавший заявил, что прибывшие полицейские предпочли не заметить кровь на его лице, не стали смотреть записи с камер видеонаблюдения, но все-таки вызвали скорую.
Согласно данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов граждан страны. В последние годы эти показатели стремительно растут. По статистике сегодня около 20 процентов населения ежегодно уезжает на заработки. Такая динамика отрицательно сказывается на экономической ситуации в самой Украине.
Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда. При этом условия работы в Польше оставляют желать лучшего. По словам украинских трудовых мигрантов, заграничные зарплаты кажутся "космическими", однако в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают украинцы, в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные".
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Криминал , Происшествия , Познань , Польша
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