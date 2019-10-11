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«Больная на голову»: соседка матери саратовского убийцы об угрозах женщины в адрес местных детей 

ТК «Звезда» + ещё 2 58 минут назад
«Больная на голову»: соседи о матери саратовского убийцы
Фото: ТРК Звезда
По словам соседки, мать убийцы Лизы Киселевой постоянно угрожала ей самой и местным детям.
Мать саратовского убийцы Михаила Туватина неоднократно угрожала детям и даже нападала на них. Об этом рассказала ее соседка Наталья Скиданова.
«У меня ребенок ехал на велосипеде, ему еще лет 12 было, спускался с горы, и она ему палку в колесо воткнула. Он у меня кубарем покатился», — вспоминает она.
По словам Скидановой, мать Туватина постоянно угрожала ей самой.
«Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: "выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим что с твоими детьми будет". Потому что мои дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову», — поделилась женщина.
Скиданова также сообщала о том, что мать убийцы страдает от «шизофрении».
Жители Саратова в настоящее время продолжают нести игрушки и цветы к месту, где было обнаружено тело девятилетней Лизы Киселевой. Инцидент произошел 9 октября: девятилетняя девочка пропала по дороге в школу. На ее поиски вышли сотни добровольцев и спасателей, включая сотрудников полиции и кинологов. О пропаже ребенка сообщила мать девочки. Позже телефон Лизы Киселевой обнаружили брошенным возле гаражей, а сменную обувь нашли в мусорном баке на территории старого аэропорта.
Десятого октября тело девочки было обнаружено в районе Сельхозинститута. Подозреваемый уже сознался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Наталья Скиданова
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