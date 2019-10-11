Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело

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Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело
Деловая газета «Взгляд»
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ещё 6
45 минут назад
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РИА Новости
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Против бывшего губернатора челябинской области
Бориса Дубровского
завели дело о превышении полномочий, сообщил адвокат
Отмечается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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