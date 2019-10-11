Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело

Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело

Против бывшего губернатора челябинской области Бориса Дубровского завели дело о превышении полномочий, сообщил адвокат

Отмечается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник.