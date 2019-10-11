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Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 45 минут назад
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело
Фото: РИА Новости
Против бывшего губернатора челябинской области Бориса Дубровского завели дело о превышении полномочий, сообщил адвокат
Отмечается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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Криминал , Другое , Происшествия , Борис Дубровский , ИТАР-ТАСС , Челябинская Область
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