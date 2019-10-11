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Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии 

Газета.Ru + ещё 34 4 часа назад
Скрывается в Швейцарии: экс-губернатор украл 20 млрд?
Фото: РИА Новости
Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ущерб, который, как полагает следствие, экс-чиновник нанес государству, оценивается в 20 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат Дубровского Игорь Трунов.
По его словам, бывшего губернатора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как установило следствие, преступления совершались в 2016-2018 годах. Расследование уголовного дела проводит следственный департамент МВД, поскольку экс-чиновник уже не является спецсубъектом. Другие детали дела не сообщаются. По инкринимируемой ему статье Дубровскому грозит до семи лет лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, передает, что в настоящее время Дубровский скрывается в Швейцарии. О том, что бывший губернатор Челябинской области уехал из России, СМИ сообщили еще летом.
«Борис Александрович еще месяц назад уехал в Швейцарию, где у него есть дом, оформленный на сына — Александра Дубровского.
Этот дом он построил еще тогда, когда был директором Магнитогорского металлургического комбината», — рассказал источник URA.ru в июле.
Как отметил собеседник издания, при пересечении границы у Дубровского не возникло никаких проблем. В начале апреля после всех процедур, связанных с отставкой с поста главы региона, ему вернули загранпаспорт, который находился в администрации президента. За две недели до отъезда Дубровский побывал в Кремле на встрече президента Владимира Путина с бывшими губернаторами, где получил орден Дружбы.
«Уезжал спокойно, это не было похоже на бегство», — подчеркнул анонимный источник из окружения Дубровского.
Пост губернатора Дубровский занимал с 2014 года, в марте этого года он написал заявление о досрочной отставке на имя президента. Чиновник подчеркнул, что решение является его личным.
«Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас», — обратился он к челябинцам.
За день до подачи заявления, 18 марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение по делу о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области. По данным ведомства, Дубровский наряду с региональным министерством дорожного хозяйства и АО «Южуралмост» нарушили антимонопольное законодательство.
«Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 млрд руб., — указали в ФАС.
Там пояснили, что победителем всех аукционов стало АО «Южуралмост». «Лоты при проведении аукционов укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством. В результате победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения», — отметили в ведомстве.
Подряды, о которых идет речь, были связаны со строительством дорог. Как выяснилось, за время, пока Дубровский руководил областью, «Южуралмост» строил и содержал за бюджетный счет до 92% дорог в регионе. Для сравнения до вступления Дубровского в должность компания выполняла лишь 9% челябинских дорожных подрядов.
Тогда в ФАС подчеркнули, что намерены передать материалы проверки в отношении Дубровского в МВД и Генеральную прокуратуру. В свою очередь, в областном правительстве пообещали, что подадут на антимонопольное ведомство в суд, однако уже на следующий день все правительство вместе с губернатором ушло в отставку.
В июле стало известно о том, что правоохранители проверяют Дубровского на причастность к еще одному уголовному делу. Тогда СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что экс-губернатора подозревают в участии в организованном преступном сообществе, которое совершало хищения у РЖД.
В рамках этого дела на тот момент уже был арестован гендиректор компании «ТТК-Транс» Геннадий Мадалинский. Сам Дубровский якобы был связан с фирмами, похищавшими средства у РЖД в размере 1,2 млрд руб. Создателем и руководителем преступного сообщества следствие считает бизнесмена Сергея Вильшенко. Он был одним их соучредителей фирм, также связанным с АО «Южуралмост». На момент возбуждения уголовного дела Дубровский уже находился за рубежом.
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Криминал , Происшествия , Александр Дубровский , Борис Дубровский , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ , Магнитогорский металлургический комбинат , ФАС , МВД , РЖД , ИТАР-ТАСС , Челябинская Область
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