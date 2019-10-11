Россиянина в Лондоне приговорили к 26 годам тюрьмы

Гражданин России Сергей Кудрявцев приговорен в Лондоне к 26 годам лишения свободы за убийство родителей.

Как сообщает ТАСС, приговор 48-летнему россиянину вынес центральный лондонский уголовный суд Олд-Бейли.

Спустя три дня после убийства Кузнецов позвонил в полицию и признался в содеянном. Тела родителей подозреваемого были обнаружены в их доме в районе Северный Кенсингтон.

Проведенная психиатрическая экспертиза признала Кудрявцева вменяемым. На суде он признался, что совершил убийство спонтанно, однако задумывался о такой возможности за несколько месяцев до произошедшего.

По информации британских СМИ, Сергей Кудрявцев работал специалистом по визуальным эффектам на съемках кинотрилогии «Властелин колец» (Lord Of The Rings). Помимо российского гражданства у него имеется паспорт Новой Зеландии.