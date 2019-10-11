Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянина в Лондоне приговорили к 26 годам тюрьмы 

Рамблер + ещё 5 38 минут назад
Россиянина в Лондоне приговорили к 26 годам тюрьмы
Фото: Metropolitan Police/news.met.police.uk
Гражданин России Сергей Кудрявцев приговорен в Лондоне к 26 годам лишения свободы за убийство родителей.
Как сообщает ТАСС, приговор 48-летнему россиянину вынес центральный лондонский уголовный суд Олд-Бейли.
Сергей Кузнецов признался, что 20 мая зарезал свою мать, 68-летнюю Татьяну Кудрявцеву и отца, 69-летнего Владимира Кудрявцева, после ссоры из-за собаки. По его мнению, родители недостаточно хорошо обращались с животным.
Спустя три дня после убийства Кузнецов позвонил в полицию и признался в содеянном. Тела родителей подозреваемого были обнаружены в их доме в районе Северный Кенсингтон.
Проведенная психиатрическая экспертиза признала Кудрявцева вменяемым. На суде он признался, что совершил убийство спонтанно, однако задумывался о такой возможности за несколько месяцев до произошедшего.
По информации британских СМИ, Сергей Кудрявцев работал специалистом по визуальным эффектам на съемках кинотрилогии «Властелин колец» (Lord Of The Rings). Помимо российского гражданства у него имеется паспорт Новой Зеландии.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Кузнецов , Владимир Кудрявцев , Татьяна Кудрявцева , Сергей Кудрявцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина287
Пока вы не уснули: Убийство ребенка шокировало страну
Пока вы не уснули: Убийство ребенка шокировало страну45
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым538
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР38
Актёр Казанского ТЮЗа умер на сцене
Актёр Казанского ТЮЗа умер на сцене5
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение