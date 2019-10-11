Россияне отреагировали на спасение убийцы ребенка от самосуда

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом исследовании.

Вопрос им был адресован следующий: «Заслужил ли убийца школьницы того, чтобы его "переодели" в ОМОНовца во избежание самосуда?».

72% проголосовавших считают, что он не заслужил такой привилегии, поскольку убийца в данном случае должен быть униженным публично, а не скрыт от общественности.

17% опрошенных, напротив, считают, что это решение было верным, поскольку мог бы начаться бунт, а это опасно для жизни.

11% россиян ответили, что это сложный для них вопрос.

Всего в опросе приняли участие 6051 человек.

Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. По предварительной информации, тело ребенка нашли в гаражном массиве.

Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В убийстве сознался 35-летний мужчина, который живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По данным издания, он нигде не работал, был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера, кражи и развратные действия. В 2011 году он изнасиловал и ограбил женщину в Энгельсе, утверждает издание.