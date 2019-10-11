От суда Линча убийцу спас ОМОН

Задушил девятилетнюю девочку: в Саратове едва не линчевали убийцу

Саратове найдено тело пропавшей ранее девятилетней девочки — ребенок вышел из дома рано утром в среду и направился в школу, однако по пути исчез. Поисками занимались сотни волонтеров: в результате девочка была обнаружена без признаков жизни в одном из саратовских гаражей. В настоящее время предполагаемый убийца уже задержан — его едва не линчевала толпа местных жителей.

Пропавшую два дня назад в Саратове третьеклассницу обнаружили мертвой в гаражном массиве Кировского района, недалеко от ее дома. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства области Роман Бусаргин.

«Нашли тело девочки», — коротко ответил Бусаргин, отказавшись давать иные комментарии.

В настоящий момент предполагаемый убийца девочки уже задержан.

«Установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству. Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — сообщили в Следственном управлении СК РФ.

Для помощи в расследовании дела в регион были также направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства

Как уточняет ИА «Версия-Саратов», задержанный сознался в совершенном преступлении и самостоятельно показал полицейским место, где спрятал тело. Выйти на его след правоохранителям удалось в процессе изучения дел всех жителей города, ранее судимых по определенным статьям: как оказалось, задержанный ранее отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.

Достоверной информации о причинах убийства ведомства пока не сообщали. Однако, по данным телеграм-канала «Baza», предполагаемый убийца Михаил Туватин задушил девочку от злости, так как та якобы грубо ответила на его вопрос. Некоторые СМИ также сообщают, что девочка была изнасилована.

После того, как в сети появилась информация о задержании мужчины, жители Саратова устроили стихийный митинг у гаражного массива, где следователи планировали провести следственный эксперимент с подозреваемым. На кадрах видно, как толпа окружила машину полицейских, где в этот момент находился задержанный, намереваясь устроить самосуд. В результате на место прибыл дополнительный отряд ОМОН, который помог оттеснить людей. Для того, чтобы довести подозреваемого до отдела в целости, правоохранителям пришлось переодеть его в форму полицейского и надеть на него маску.

Позже полицейские также обратились к толпе с призывом разойтись.

«Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, разъезжайтесь по домам. Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям», — передает их слова РЕН ТВ.

Напомним, что пропавшая девятилетняя девочка вышла в среду в 07.30 (06.30 мск) из дома на Высокой улице и отправилась в школу на 2-м Магнитном проезде. Однако на уроках она так и не появилась, после чего ее мать сразу же позвонила в полицию.

Через некоторое время телефон ребенка был найден недалеко от гаражей в Кировском районе. Ее сменную обувь также обнаружили в мусорном баке на территории расположенного рядом старого аэропорта, сообщает телеканал «Звезда».

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», полиция в тот же день приступила к поиску. К правоохранителям присоединились и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Накануне вечером в сети также появилась фотокопия ориентировки на поиск мужчины в возрасте 30-40 лет, якобы причастного к исчезновению девочки. Позже достоверность фоторобота подтвердила детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя

В конце сентября 2019 года в республике Марий Эл был также задержан 44-летний местный житель, который, по версии следствия, похитил и изнасиловал пятилетнего ребенка. По данным регионального СК, все произошло 16 июля 2019 года в одном из поселков Марий Эл.

Как сообщили следователи, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратил внимание на детей, гулявших по территории детского сада. Он решил подозвать к себе пятилетнюю девочку, после чего вытащил ее через забор, отвел в соседний лес и изнасиловал.

Сотрудники дошкольного учреждения сразу же заявили в правоохранительные органы о пропаже девочки, и уже спустя час подозреваемого удалось задержать. После ряда проведенных следственных экспертиз, подтвердивших причастность мужчины к преступлению, ему предъявили обвинение. В настоящее время дело передано в суд.

Ранее, в августе 2019 года, Иркутский областной суд также вынес приговор 44-летнему жителю Братска по делу об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки.

По информации следствия, трагедия произошла в июне 2018 года. В тот день школьница забежала в магазин, где работала ее мать, после чего направилась домой. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как она перебегала дорогу и шла в сторону многоэтажки.

«Она уже практически дошла до своего дома, но неожиданно свернула и отправилась в парк «Металлургов» — видимо, решила погулять там», — сообщали в СК.

Однако после прогулки ребенок так и не вернулся домой. Ее поисками занимались местные жители и сотрудники правоохранительных органов: спустя 10 дней тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине Братска.

Как выяснилось позже, преступником оказался 44-летний водитель такси. В ходе допроса мужчина рассказал, что заманил девятилетнюю девочку в свой автомобиль под предлогом подвезти домой, после чего увез ребенка в свой гараж. «Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил ее», — уточнили в ведомстве.