Россияне не видят альтернативы для смертной казни

71% россиян, принявших участие в исследовании Аналитической службы Рамблера, не считают, что пожизненное тюремное заключение — альтернатива смертной казни. По их мнению, это два совершенно разных наказания, которые не являются взаимозаменяемыми.

19% опрошенных считают иначе. Они утверждают, что пребывание в тюрьме сложно назвать жизнью, поэтому их ответ относительно того, является ли пожизненное тюремное заключение альтернативой смертной казни — утвердительный.

А 10% россиян остались в стороне от этого вопроса, поскольку им данная тема совершенно не близка.

Всего в опросе приняли участие 5590 человек.

Общественной палате (ОП) РФ заявили, что главной альтернативой смертной казни должна стать полная и пожизненная изоляция преступника от окружающего мира. Об этом сообщает РИА Новости.