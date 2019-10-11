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Россияне не видят альтернативы для смертной казни 

Рамблер 1 час назад
Россияне не видят альтернативы для смертной казни
Фото: ТАСС
71% россиян, принявших участие в исследовании Аналитической службы Рамблера, не считают, что пожизненное тюремное заключение — альтернатива смертной казни. По их мнению, это два совершенно разных наказания, которые не являются взаимозаменяемыми.
19% опрошенных считают иначе. Они утверждают, что пребывание в тюрьме сложно назвать жизнью, поэтому их ответ относительно того, является ли пожизненное тюремное заключение альтернативой смертной казни — утвердительный.
А 10% россиян остались в стороне от этого вопроса, поскольку им данная тема совершенно не близка.
Всего в опросе приняли участие 5590 человек.
В Общественной палате (ОП) РФ заявили, что главной альтернативой смертной казни должна стать полная и пожизненная изоляция преступника от окружающего мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Проблему смертной казни прокомментировала глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ Елена Сутормина. 10 октября в мире отмечается день борьбы со смертной казнью, в 2003 году закрепленный коалицией по запрету высшей меры наказания.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии
Криминал , Елена Сутормина , Общественная палата России
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