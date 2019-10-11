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Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж 

RT на русском + ещё 4 58 минут назад
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
Фото: РИА Новости
МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, которая подозревается в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.
Отмечается, что после задержания и предъявления обвинения, женщина была отпущена под подписку о невыезде.
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 миллиарда рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
Также уточняется, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
17 июля Московский городской суд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе денег за границу.
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Криминал , Другое , Происшествия , Ирина Волк , Анатолий Кайро , ФСБ , Мосгорсуд , МВД , РИА Новости
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