Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, которая подозревается в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.

Отмечается, что после задержания и предъявления обвинения, женщина была отпущена под подписку о невыезде.

«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 миллиарда рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Также уточняется, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.