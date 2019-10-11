Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове убийцу ребенка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы 

Ura.Ru 29 минут назад
Убийцу ребенка спасли от самосуда, переодев в омоновца
Фото: ТАСС
В Саратове предполагаемого убийцу девятилетней девочки переодели в форму сотрудника ОМОН, чтобы он прошел мимо разъяренной толпы, жаждущей совершить над подозреваемым самосуд.
«Он был с девочкой в гараже двое суток. <…> Народ начал требовать крови. Прибыл ОМОН. И его якобы вывели в форме через толпу», — сообщил ИА REGNUM очевидец Илья.
Он также отметил, что это доказывается тем, что из гаражного бокса в маске выходил только один «омоновец». Его сопровождали двое полицейских.
Уточняется, что задержанный по подозрению в расправе над ребенком мужчина ранее уже проходил по статье «Насильственные действия сексуального характера». По информации местных СМИ, во время допроса задержанный признался в совершенном преступлении.
Тело девятилетней девочки было обнаружено в Саратове в ночь на 11 октября. Ребенка искали почти двое суток, передает RT. Ранее сообщалось, что местные жители атаковали полицейский участок и устроили стихийный митинг, требуя немедленной расправы над предполагаемым преступником.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Ura.Ru: последние новости
Спецслужбы задержали россиянку, которая вывела за рубеж миллиард рублей Спецслужбы задержали россиянку, которая вывела за рубеж миллиард рублей Сын директора челябинской школы, являющийся боксером, избил больную раком пенсионерку Сын директора челябинской школы, являющийся боксером, избил больную раком пенсионерку В Киеве соратника Тимошенко арестовали за стрельбу по прохожему. Он назвал решение суда «подарком Путину» В Киеве соратника Тимошенко арестовали за стрельбу по прохожему. Он назвал решение суда «подарком Путину»
Комментарии18
Криминал , Происшествия , ИА REGNUM , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»256
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу91
Познер отказался считать Соловьева коллегой
Познер отказался считать Соловьева коллегой114
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки300
Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду17
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение