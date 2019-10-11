Российские полицейские с помощью газа отбили у линчевателей убийцу девочки

Саратовские полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить преступника от самосуда местных жителей. Об этом сообщает Baza.

Стражи правопорядка со щитами окружили микроавтобус, на котором подозреваемого в убийстве девятилетней девочки привезли на следственные мероприятия. После того, как разъяренная толпа захотела силой забрать преступника, полицейские распылили слезоточивый газ.

Районные отделы полиции города подняты по тревоге. Сотрудникам приказано срочно выйти на работу.

Ранее сообщалось, что жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней Лизы Киселевой, пропавшей 9 октября по дороге в школу. Задержанный подозреваемый сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — та якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».