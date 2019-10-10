Россияне не осуждают самоубийц

59% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не осуждают людей, совершивших самоубийство. Более того, они утверждают, что бывают случаи, когда людей можно понять, ведь те просто не справились со своими личными переживаниями и проблемами.

33% проголосовавших ответили: «У меня нет однозначного ответа на этот вопрос».

6% россиян осуждают таких людей, ведь, по их мнению, они совершили грех.

А 2% опрошенных остались в стороне от данного вопроса, поскольку эта тема их совершенно не касается.

Всего в опросе приняли участие 5 844 человека.

Тело 80-летнего российского учёного-геолога Владимира Ларина нашли на балконе его квартиры в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ученый страдал онкологическим заболеванием. По одной из версий, он не выдержал мучений и решил покончить с собой.