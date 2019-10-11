Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой

Пропавшая в Саратове девочка найдена мёртвой

Саратовские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что тело пропавшей 9 октября Лизы Киселёвой найдено в гаражах неподалёку от школы, в которой она училась.

Подозреваемый в убийстве задержан, его вычислили при проверке людей, ранее судимых по определённым статьям. Мужчина ранее привлекался к ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера. Задержанный признался в преступлении и показал место, где спрятал тело ребёнка, сообщает ИА «Версия-Саратов».

Ранее News.ru писал, что поисковый отряд «Лиза Алерт», проводящий поиски девятилетней Лизы Киселёвой, сообщил о приостановке поисков для проверки информации.