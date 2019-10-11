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Пропавшая в Саратове девочка найдена мёртвой 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой
Фото: РИА Новости
Саратовские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что тело пропавшей 9 октября Лизы Киселёвой найдено в гаражах неподалёку от школы, в которой она училась.
Подозреваемый в убийстве задержан, его вычислили при проверке людей, ранее судимых по определённым статьям. Мужчина ранее привлекался к ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера. Задержанный признался в преступлении и показал место, где спрятал тело ребёнка, сообщает ИА «Версия-Саратов».
Ранее News.ru писал, что поисковый отряд «Лиза Алерт», проводящий поиски девятилетней Лизы Киселёвой, сообщил о приостановке поисков для проверки информации.
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Криминал , Происшествия , Саратов
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