Арестован фигурант дела о нападении на журналиста Кашина

Фигурант дела о нападении на журналиста Кашина заочно арестован в Петербурге

Фигурант дела о покушении на журналиста Олега Кашина Александр Мешков заочно арестован Московским районным судом Санкт-Петербурга по подозрению в организации похищения другого человека. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Мешков заключен под стражу на два месяца с момента его фактического задержания в пределах срока производства предварительного следствия. Мера избрана заочно. Мешков в международном розыске", — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Мешков является фигурантом уголовного дела по статье 126 УК РФ "Похищение человека". По версии следствия, он был организатором похищения генерального директора завода "Ленинец" Александра Горбунова . Ранее по этому же делу были осуждены семеро исполнителей покушения — они получили от шести до семи лет лишения свободы.

Мешков также является фигурантом уголовного дела о нападении и избиении журналиста Олега Кашина в 2010 году. В 2015 году Мешков дал интервью газете "Коммерсант" по Skype, в котором он рассказал, что находится не в России и возвращаться не намерен.