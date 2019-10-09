Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фигурант дела о нападении на журналиста Кашина заочно арестован в Петербурге 

ТАСС 56 минут назад
Арестован фигурант дела о нападении на журналиста Кашина
Фото: РИА Новости
Фигурант дела о покушении на журналиста Олега Кашина Александр Мешков заочно арестован Московским районным судом Санкт-Петербурга по подозрению в организации похищения другого человека. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
"Мешков заключен под стражу на два месяца с момента его фактического задержания в пределах срока производства предварительного следствия. Мера избрана заочно. Мешков в международном розыске", — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.
Мешков является фигурантом уголовного дела по статье 126 УК РФ "Похищение человека". По версии следствия, он был организатором похищения генерального директора завода "Ленинец" Александра Горбунова. Ранее по этому же делу были осуждены семеро исполнителей покушения — они получили от шести до семи лет лишения свободы.
Мешков также является фигурантом уголовного дела о нападении и избиении журналиста Олега Кашина в 2010 году. В 2015 году Мешков дал интервью газете "Коммерсант" по Skype, в котором он рассказал, что находится не в России и возвращаться не намерен.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
ТАСС: последние новости
В Москве четверо в масках ограбили мужчину, ударив его топором по голове В Москве четверо в масках ограбили мужчину, ударив его топором по голове Соцработница из Карелии получила 14,5 года колонии за убийство двух инвалидов Соцработница из Карелии получила 14,5 года колонии за убийство двух инвалидов Работник похоронного бюро Брянска задержан за мошенничество при оказании ритуальных услуг Работник похоронного бюро Брянска задержан за мошенничество при оказании ритуальных услуг
Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Горбунов , Александр Мешков , Олег Кашин , Газета "Коммерсантъ" , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана99
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»89
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования396
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака100
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
Видео
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
06:36
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
Армия Оружие
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
00:29
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
Криминал Происшествия
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
00:37
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
Войска Армия
В Москве объявлен план «Перехват»
00:29
В Москве объявлен план «Перехват»
Происшествия
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
03:08
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
Общество Другое
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
00:33
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Происшествия
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
00:53
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
Происшествия
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение