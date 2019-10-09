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В Москве неизвестные напали с металлической арматурой на мужчин и отобрали деньги 

РИАМО 1 час назад
В Москве неизвестные напали с металлической арматурой на мужчин и отобрали деньги
Фото: РИАМО
Двух мужчин жестоко избили и похитили у одного из них пакет с 800 тысячами рублей в Таганском районе столицы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Накануне в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о доставлении к ним с адреса: Краснохолмская набережная, дом 13 мужчины 1986 года рождения с переломом костей черепа и субарахноидальным кровоизлиянием.
«Установлено, что по указанному адресу неизвестные металлической арматурой нанесли указанные телесные повреждения двум мужчинам. Один из них с ушибом левой кисти обращался в медучреждение, после оказания помощи был отпущен. Злоумышленники открыто похитили пакет с денежными средствами в размере 800 тысяч рублей, принадлежащие одному из пострадавших, скрылись», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
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Криминал , МВД , РИАМО , Москва
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