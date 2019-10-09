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Соцработница из Карелии получила 14,5 года колонии за убийство двух инвалидов 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
Убившей инвалидов соцработнице вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Работница Центра социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района Республики Карелия приговорена к 14,5 года колонии общего режима за убийство двух инвалидов и хищение у них 260 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 5 ноября 2018 года осужденная, являясь работником Центра социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района, пришла с ножом в квартиру к 58-летнему мужчине и его 55-летней сестре и нанесла им множественные ножевые ранения, от которых они скончались на месте. Затем она забрала у убитых деньги в размере 260 тыс. рублей и скрылась.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Республика Карелия
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