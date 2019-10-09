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Россиянин убил жену после рождения мертвого ребенка 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянин убил жену после рождения мертвого ребенка
Фото: Pixabay.com
Жителя Московской области заподозрили в убийстве жены, которая родила мертвую дочь. Роды женщины проходили в квартире, передает «Комсомольская правда».
Схватки у женщины начались ночью, но пара не стала вызывать скорую помощь. Ребенок родился мертвым, причина его смерти не уточняется.
Супруги похоронили ребенка в коробке из-под обуви на кладбище в могиле родственников. Спустя несколько дней муж избил жену, от полученных травм она скончалась. Тело женщины нашли 8 октября, оно два дня пролежало в квартире. Тело мертвого ребенка нашли позднее на Машкинском кладбище.
Ранее во Владимирской области местный житель убил жену, мотивируя это тем, что «голоса» приказали ему изгнать из жертвы «нечистую силу». Мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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Криминал , Происшествия , Комсомольская правда , Московская область
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