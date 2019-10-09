Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве

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Опубликованы первые кадры с места дерзкого ограбления в Москве 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Неизвестные в масках напали на мужчину и украли у него сумку с крупной суммой денег.
В столичном районе Жулебино четверо неизвестных в масках напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой находилась крупная сумма денег в иностранной валюте.
По предварительной информации, инцидент произошел на улице генерала Кузнецова. Неизвестные подошли к мужчине и, угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, нанесли прохожему телесные повреждения.
«Отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Dodge», — приводит 360 слова представителя Петровки, 38.
Для поимки злоумышленников в столице объявлен план «Перехват». По неподтвержденной информации, у мужчины могло быть похищено около 60 тысяч долларов.
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Криминал , Видео , Происшествия , Москва
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