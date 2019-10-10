«Я вам руки и головы поотрубаю»

Эта пенсионерка — самая старая серийная убийца России. Ее не могли поймать более 10 лет

Хабаровске идет судебный процесс по делу 80-летней Софьи Жуковой — самой старой из серийных убийц в истории России и СССР. Тихая пенсионерка много лет жила в поселке Березовка на окраине города, ничем не привлекая к себе внимание, — но после смерти мужа ее характер сильно испортился, и она начала убивать. Со своими жертвами, будь то ребенок или старик, Жукова хладнокровно расправлялась, а после расчленяла тела убитых. Даже теперь, находясь на скамье подсудимых, она не испытывает ни малейшего раскаяния. О преступлениях пенсионерки по кличке Сиплая — в материале «Ленты.ру».

Исчезнувшая в Березовке

Софья Жукова родилась в 1939 году в деревне Звягино Нижегородской области . О ее прошлом известно немного: образования она не получила и почти всю жизнь была разнорабочей. Со временем Жукова переехала в Хабаровск, где поселилась на окраине города — в поселке Березовка, и вышла замуж. В 2005 году ее супруг скончался — и с женщиной что-то произошло: то ли смерть любимого человека повлияла на психику Жуковой, то ли с его уходом из жизни пенсионерки исчез некий сдерживающий фактор. Как бы то ни было, но свое первое убийство она совершила в том же году.

…Днем 14 декабря 2005 года восьмилетняя Маша Дмитриева (имя изменено) возвращалась из школы вместе со своей подругой Викой. Девочки дошли до дома Маши, попрощались и разошлись. До квартиры на втором этаже, где ее ждали дедушка и бабушка (с ними девочка жила в учебные дни), Маша так и не дошла. Дедушка школьницы первым забил тревогу, когда внучка не появилась дома к 13:30. Он позвонил Вике — как оказалось, школьница уже давно была дома и не видела Машу с тех пор, как они попрощались у подъезда.

После этого родственники пропавшей девочки обратились в милицию. Мать Маши рассказала, что ее дочь не могла сбежать из дома — у школьницы были хорошие отношения с родными, которые никогда ее строго не наказывали. На следующий день дедушка смог поговорить с Викой: она рассказала, что вместе с Машей в подъезд зашел какой-то мужчина и пожилая соседка, 66-летняя Софья Жукова. По словам Вики, пенсионерка однажды отругала их с Машей из-за шума в подъезде.

«Я вам руки и головы поотрубаю!» — грозила детям соседка.

Несколько дней поисков результатов не дали — и вскоре следователи вызвали Софью Жукову на допрос. По словам пенсионерки, Машу она знала хорошо: девочка часто приходила к ней в гости, когда был жив муж. Они вместе рисовали, общались, и девочка просила не рассказывать родителям о своих визитах, чтобы ее не ругали.

Пенсионерка добавила, что после смерти мужа Маша к ней в гости ни разу не зашла — но они общались, встречаясь на улице. По словам Жуковой, отношения между ними были вполне доверительными. А в день своего исчезновения Маша шла по лестнице впереди нее — но тут через еще не закрывшуюся дверь подъезда ее окликнули девочки. Маша выбежала на улицу — и с тех пор ее не видели…

Рассказ пенсионерки на первый взгляд показался вполне складным — но родные пропавшей девочки насторожились. Бабушка Маши прекрасно знала, что та никогда не ходила в гости к Софье Жуковой, — и никак не могла понять, зачем соседке врать об этом после пропажи ребенка?

Страшные находки

В самом конце декабря 2005 года тайна пропажи Маши Дмитриевой была раскрыта. Все началось с того, что одна из соседок рассказала оперативникам, что вечером 14 декабря — в день исчезновения Маши — она вышла гулять с собаками. Питомцы завели свою хозяйку за угол здания, где она увидела лежащие неподалеку от стены куски свежего мяса и пятна крови. Женщина решила, что мясо отравлено (в округе объявились догхантеры) и увела собак домой другой дорогой.

Вернувшись, женщина рассказала о странных находках матери и позвонила в милицию. Но когда к ее дому приехали патрульные, они нашли только пятна крови и остатки костей, которым милиционеры не придали особого значения и уехали. Однако к теме мяса на улицах поселка сотрудникам правоохранительных органов пришлось вернуться совсем скоро.

27 декабря житель Хабаровска сделал вынужденную остановку рядом со свалкой в районе Березовки. Выйдя из машины, водитель увидел слегка припорошенный снегом черный полиэтиленовый пакет с мясом и решил забрать для своей собаки. Дома мужчина понял, что принес домой нечто ужасное — в пакете оказались человеческие останки. Шокированный мужчина поспешил сообщить о страшной находке в милицию и подробно рассказал, где и как нашел пакет. Рассказ мужчины подтвердили его брат и гражданская жена.

О том, через что прошла мать Маши Дмитриевой, которую пригласили на опознание останков, остается лишь догадываться. Женщина подтвердила: фрагменты тела действительно принадлежат ее дочери. Вскоре о жестоком убийстве маленькой девочки знал весь Хабаровск; эта история потрясла город. Но найти убийцу тогда не удалось.

Тайна черной машины

Постепенно жизнь в Березовке вернулась в привычное русло, и жители поселка стали забывать о страшных событиях декабря 2005-го. Между тем в марте 2013 года в гости к Софье Жуковой приехала ее дальняя родственница, 77-летняя Анастасия Михеева. Она недавно продала квартиру в Хабаровске и планировала пожить у Жуковой пару недель. Но вскоре после переезда Михеева бесследно исчезла.

Дочь и племянница пенсионерки заявили в полицию об ее исчезновении. По словам близких Михеевой, она получила за проданную квартиру три миллиона рублей и, погостив у Жуковой, собиралась перебраться в Москву и жить вместе с дочерью. Вскоре следователи восстановили картину исчезновения пенсионерки. 9 марта 2013 года почтальон пришла в квартиру Софьи Жуковой и выдала пенсию ей и ее гостье — при этом в поведении обеих не было ничего необычного. Тогда же, 9 марта, Анастасия Михеева перестала выходить на связь с родными.

Оперативники решили опросить Софью Жукову — и та рассказала, что 9 марта ее гостья внезапно собралась и сообщила, что уезжает жить к родственникам в Приморье. Удивленная Жукова пыталась помешать Михеевой и даже вырвала из рук родственницы сумку с документами, но та все равно ушла. По словам хозяйки квартиры, в окно она увидела, как Михеева села в загадочный черный автомобиль, который вскоре уехал в неизвестном направлении…

Рассказ Жуковой насторожил стражей порядка — тем более, что в ее квартире на обоях и батарее были видны пятна крови. Правда, хозяйка жилья объяснила: мол, перед отъездом Анастасии Михеевой они повздорили, у ее родственницы пошла кровь из носа, и та, активно жестикулируя, разбрызгала ее по квартире. Но эта версия показалась оперативникам не слишком убедительной. Да и дочь Михеевой сказала полицейским, что никаких родственников в Приморье у них нет.

Через некоторое время следователи побеседовали с почтальоном из Березовки. Та рассказала, что когда месяц спустя она вновь принесла пенсию Софье Жуковой, та стала рассказывать о пропаже родственницы. Но ее словам о том, что Михеева якобы села в черную машину и уехала, почтальон не поверила — ведь окна квартиры Жуковой выходили не на проезжую часть, а во двор. В свою очередь соседки пенсионерки рассказали, что вскоре после исчезновения родственницы Жукова стала носить ее одежду и выносить мебель из квартиры на помойку. А возле мусорных баков у дома соседи видели пятно крови… Однако доказать причастность Софьи Жуковой к преступлению и в этот раз не удалось. Ее допросили, но задерживать не стали.

Удары в ночи

Очередное убийство в Березовке было совершено в январе 2019 года: на этот раз жертвой стал 62-летний дворник Василий Шляхтич. Сожительница выгнала его из дома — и Василий на время попросился пожить к своей знакомой. На беду, ей оказалась Софья Жукова: пенсионерка не отказала дворнику — и 28 января мужчина исчез.

Пропажу Шляхтича обнаружили после того, как дворник несколько дней не появлялся на работе. Но на этот раз полиция быстро определилась с подозреваемой. Соседи, живущие на первом этаже — прямо под квартирой Софьи Жуковой, — рассказали оперативникам, что около двух часов ночи 29 января они проснулись от глухих ударов, раздававшихся из квартиры сверху.

Им показалось, что бьют чем-то тяжелым, вроде обуха топора. Причем свидетельница после первых ударов услышала мужские стоны, за которыми последовали еще более громкие удары. На какое-то время все затихло — но вскоре соседи услышали, как Жукова моет пол. Утром супруги встретили соседку сверху, которая шла по двору в сторону мусорных баков с плотно набитым пакетом. Тем же вечером в квартире сверху снова раздавались глухие удары — будто рубили что-то.

Следователи быстро сопоставили исчезновение Шляхтича и рассказ соседей. А днем позже школьницы возле теплотрассы нашли человеческие останки. Бывшая сожительница дворника опознала погибшего — и Софью Жукову задержали. При обыске в ее квартире следователи нашли множество следов крови Василия Шляхтича, в том числе, на лезвии топора.

Но пенсионерка не собиралась признавать свою вину. Жукова заявила, что со Шляхтичем не знакома, но видела, как он несколько дней назад выпивал на людях. Шум якобы был от того, что пенсионерка рубила топором кости для борща, а кровь в квартире осталась от уехавшей семь лет назад родственницы — исчезнувшей Анастасии Михеевой.

По кличке Сиплая

Но в этот раз легенда не помогла Жуковой остаться на свободе — ее задержали и отправили в СИЗО по подозрению в убийстве дворника Шляхтича. Расследованием этого преступления занялся следственный отдел по городу Хабаровск.

Сама Жукова, пробыв несколько дней под арестом, предложила свою версию того, что произошло у нее дома в ночь на 29 января. Якобы накануне вечером Василий Шляхтич пришел в ее дом с еще одним мужчиной и попросился попить чай. Она разрешила, после чего мужчины ее изнасиловали. Знакомый Шляхтича убежал, а самого дворника она попыталась выгнать из дома, но он не уходил. Тогда-то она и ударила его топором.

Пока Жукова давала показания, расследование не останавливалось ни на минуту. Следователи заподозрили, что произошедшие в Березовке убийства могут быть связаны — и начали перепроверять все похожие преступления. Свидетели прошли через дополнительные опросы по прошлым убийствам, а в квартире Жуковой был проведен тщательный обыск, во время которого под линолеумом нашли другие следы крови. Экспертиза показала, что она принадлежала Анастасии Михеевой.

Между тем подозреваемой в СИЗО явно не нравилось. В камере, куда ее поместили в феврале, уже находились две арестантки, которые прозвали Жукову Сиплой — за характерный голос. Поначалу Жукова пыталась убедить их, что на нее хотят повесить убийство дворника — но вскоре пенсионерка разоткровенничалась. Она поведала сокамерницам, как убила и расчленила Василия Шляхтича и Анастасию Михееву. Но самым страшным признанием Жуковой стал ее рассказ об убийстве маленькой Маши Дмитриевой: пенсионерка призналась, что расчленила ребенка и выбросила останки с балкона, «чтобы собаки растащили».

Сокамерницы рассказали об этом следователям. Вскоре и сама пенсионерка признала вину, в подробностях рассказав обстоятельства и причины каждого убийства. Она показала следователям, как наносила удары потерпевшим и куда выбрасывала части их тел. Правда, через несколько месяцев она попыталась отказаться от своих слов, заявив, что подписывала признания под давлением. Но к тому времени следователи собрали достаточно доказательств, чтобы с уверенностью заявить: все три убийства совершила именно Жукова.

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Аделя Вергазова занималась расследованием убийства Шляхтича во время службы в следственном отделе по Хабаровску. Она рассказала «Ленте.ру», что Жукову не задержали раньше, потому что на момент совершения первых двух преступлений не было оснований полагать, что она к ним причастна. Однако со временем по совокупности доказательств и с учетом признаний пенсионерки у органов предварительного следствия не осталось сомнений в ее причастности к убийствам — в том числе, к расправе над Машей Дмитриевой.

— Было достаточно того, что пенсионерка была последней, с кем девочка зашла в подъезд — об этом говорят показания соседей, — отметила собеседница «Ленты.ру». — К этому добавились данные о конфликте между потерпевшей Дмитриевой и Жуковой, и угрозы со стороны последней, а также признательные показания самой обвиняемой.

Причинами для расправ с Михеевой и Шляхтичем стали бытовые ссоры. После убийств пенсионерка расчленяла тела своих жертв, упаковывала останки в пакеты и выбрасывала их — либо в мусорные баки у дома, либо в разных уголках Березовки. Для того чтобы избавиться от каждого тела, пенсионерка выходила из дома несколько раз. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала пенсионерку вменяемой. Согласно заключению экспертов, убивала она осознанно — понимая, что делает.

По словам Адели Вергазовой, причиной преступлений Софьи Жуковой каждый раз становился малозначительный повод, что соответствует ее вспыльчивому характеру. Следователи, детально изучившие жизнь пенсионерки, уверены: к другим преступлениям, кроме трех убийств, она непричастна.

Сегодня Софья Жукова находится на скамье подсудимых. Она обвиняется в трех убийствах и трех случаях надругательства над телами умерших. Женщин в России не приговаривают к заключению в колониях строгого и особого режима. Тем не менее фактов, собранных следствием, достаточно, чтобы с уверенностью сказать: остаток своих дней 80-летняя убийца проведет за решеткой.