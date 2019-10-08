У москвича обманом украли сумку с семью миллионами рублей

У жителя Москвы неизвестный украл сумку с семью млн рублей под предлогом продажи автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД

Задумал кражу — вышла лажа

Десять самых нелепых ограблений

В полицию обратился неработающий москвич. Он рассказал, что на первом этаже двухэтажного офисного здания на улице Шаболовка с ним встретился неизвестный под предлогом продажи автомобиля. Злоумышленник похитил у москвичка сумку с семью миллионами рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный особо крупном размере».

Напомним, ранее в центре Москвы у мужчины из кармана брюк похитили один млн рублей. Возбуждено уголовное дело.