Российский пристав покончил с собой после покушения на жену

Подмосковье старший судебный пристав, исполнявший обязанности начальника в городе Домодедово , покончил с собой. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, находясь 5 октября по месту жительства, 48-летний мужчина поссорился с женой и угрожал ее убить. Согласно одной из версий, он стрелял в нее, однако не сумел ранить. После этого пристав совершил суицид. Рядом с телом обнаружили охотничье ружье.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.