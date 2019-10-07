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Российский пристав покончил с собой после покушения на жену 

Lenta.ru 33 минуты назад
Российский пристав покончил с собой после покушения
Фото: РИА Новости
В Подмосковье старший судебный пристав, исполнявший обязанности начальника в городе Домодедово, покончил с собой. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, находясь 5 октября по месту жительства, 48-летний мужчина поссорился с женой и угрожал ее убить. Согласно одной из версий, он стрелял в нее, однако не сумел ранить. После этого пристав совершил суицид. Рядом с телом обнаружили охотничье ружье.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
9 сентября сообщалось, что в Якутии сотрудник исправительной колонии №7 совершил самоубийство на службе. По некоторым данным, за несколько часов до этого 27-летний молодой человек убил девушку в Якутске.
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Криминал , Происшествия , МВД , ФСИН , Домодедово , Московская область
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