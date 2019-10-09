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Убийцу рязанского ветерана и его жены задержали после покупок в супермаркете. Видео 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Следователи опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги в Рязани. К поискам злоумышленника подключался даже губернатор Рязанской области.
«В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования установлена причастность к совершению убийства жителя города Рязани 1999 года рождения. Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили в СК.
На опубликованных кадрах видно, что сначала молодой человек совершил покупку в супермаркете, а потом его вывели в наручниках по лестничной площадке.
Ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жену нашли мертвыми в квартире 26 сентября. На их теле были обнаружены признаки насильственной смерти. После этого следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц.
Как отметили в СК, расследованием занимаются следователи, сотрудники полиции, большая поддержка была оказана федеральным Криминалистическим центром.
Найти убийц ветерана и его жены помогли и обычные жители. Так, неизвестный меценат объявил награду в 500 тысяч рублей за любую информацию о преступлении. Об этом написал губернатор Рязанской области Николай Любимов и призвал жителей помочь.
Сейчас, после задержания подозреваемого, губернатор поблагодарил всех, кто помогал в расследовании, и пообещал позже рассказать подробности дела.
Как сообщил сайт kp.ru, Павел Макеев родился в 1928 году в Ленинграде, был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
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Комментарии
Криминал , Убийство , Николай Любимов , Рязанская Область , Рязань
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