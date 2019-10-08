Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В отношении экс-главы управления образования Казани возбудили дело о взяточничестве 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
Экс-чиноввника в Казани заподозрили о взяточничестве
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова, его подчиненной и еще одного фигуранта. Бывший чиновник подозревается во взяточничестве, сообщила во вторник журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.
"В третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления образования исполнительного комитета МО г. Казани 40-летнего Ильнара Хидиятова, начальника планового экономического отдела вышеназванного управления 50-летней Лилии Гузаировой и 37-летнего Анвара Мурсюкаева. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в конце 2016 года управление образования провело закупку металлодетекторов для школ города на сумму свыше 8,2 млн рублей. Гузаирова, по поручению на тот момент замначальника управления Хидиятова, сообщила Мурсюкаеву, который представлял интересы фирмы-поставщика, что в случае передачи через нее должностным лицам взятки в размере 10% от суммы контракта, с фирмой заключат договоры поставки. В результате договоры были заключены, а средства перечислены на расчетный счет поставщика, Хидиятов получил от Мурсюкаева через Гузаирову взятку в размере 800 тыс. рублей.
Следователи установили, что образовательные учреждения города впоследствии получили металлодетекторы в два раза дешевле заявленных в коммерческом предложении. При этом неустановленные лица похитили более 4,5 млн рублей. По этому факту в отношении неустановленных должностных лиц управления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
"В отношении Мурсюкаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Гузаировой — подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Хидиятова одной из предусмотренных законом мер пресечения", — добавили в управлении.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
ТАСС: последние новости
Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове У жителя Москвы украли сумку с 7 млн рублей У жителя Москвы украли сумку с 7 млн рублей В Минске задержан россиянин по обвинению в распространении наркотиков в Белоруссии и РФ В Минске задержан россиянин по обвинению в распространении наркотиков в Белоруссии и РФ
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Казань , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину193
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву8
Конюхов захотел побить советский рекорд
Конюхов захотел побить советский рекорд6
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Массовая драка в травмпункте попала на видео32
Ленин бежал: президент Эквадора покинул столицу
Ленин бежал: президент Эквадора покинул столицу25
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение