Труп обнаружили на железной дороге под Рязанью

Труп мужчины был обнаружен на железнодорожных путях на 260 км перегона «Перевлес-Проня» в Рязанской области, пишет «Мойка78».
Тело заметил машинист грузового поезда утром 5 октября и сообщил в преавоохранительные органы.
Даннуб информацию «АиФ-Рязань» подтвердили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, уточнив, что личность погибшего еще не установили. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Известно, что погибший был одет красную футболку с логотипом «Nike». Также на нем был черный свитер и длинная теплая куртка.