Под Рязанью на железной дороге обнаружен труп

Труп мужчины был обнаружен на железнодорожных путях на 260 км перегона «Перевлес-Проня» в Рязанской области , пишет «Мойка78».

Тело заметил машинист грузового поезда утром 5 октября и сообщил в преавоохранительные органы.

Даннуб информацию «АиФ-Рязань» подтвердили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ , уточнив, что личность погибшего еще не установили. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что погибший был одет красную футболку с логотипом «Nike». Также на нем был черный свитер и длинная теплая куртка.