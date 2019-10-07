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Под Рязанью на железной дороге обнаружен труп 

АиФ Рязань 2 часа назад
Труп обнаружили на железной дороге под Рязанью
Фото: РИА Новости
Труп мужчины был обнаружен на железнодорожных путях на 260 км перегона «Перевлес-Проня» в Рязанской области, пишет «Мойка78».
Тело заметил машинист грузового поезда утром 5 октября и сообщил в преавоохранительные органы.
Даннуб информацию «АиФ-Рязань» подтвердили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, уточнив, что личность погибшего еще не установили. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Известно, что погибший был одет красную футболку с логотипом «Nike». Также на нем был черный свитер и длинная теплая куртка.
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Криминал , СКР , Аргументы и Факты , Рязанская Область , Рязань
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