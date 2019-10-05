Появились подробности убийства студентки в Подмосковье

Появились подробности убийства 17-летней студентки в Подмосковье

По данным телеканала, в день трагедии девушка была одна, ее родители находились в отъезде. Также сообщается, что в доме были деньги, но преступник их не взял. Помимо колото-резаных ранений, на теле студентки обнаружены следы удушения.

Тело девушки обнаружила сестра и сообщила в полицию.

17-летняя девушка была обнаружена мертвой в одном из домов Домодедово вечером, 4 октября. Как сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий , следователи начали поиск убийцы и завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

По данным «Московского комсомольца», погибшая недавно поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана.

Последняя запись на ее странице в социальной сети — «хочу плакать из-за начертательной геометрии».