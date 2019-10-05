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Появились подробности убийства 17-летней студентки в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 3 52 минуты назад
Появились подробности убийства студентки в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Убитая в подмосковном Домодедово 17-летняя студентка, предположительно, Московского государственного технического университета имени Баумана, могла знать убийцу и лично впустить его в дом. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в день трагедии девушка была одна, ее родители находились в отъезде. Также сообщается, что в доме были деньги, но преступник их не взял. Помимо колото-резаных ранений, на теле студентки обнаружены следы удушения.
Тело девушки обнаружила сестра и сообщила в полицию.
17-летняя девушка была обнаружена мертвой в одном из домов Домодедово вечером, 4 октября. Как сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, следователи начали поиск убийцы и завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
По данным «Московского комсомольца», погибшая недавно поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана.
Последняя запись на ее странице в социальной сети — «хочу плакать из-за начертательной геометрии».
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Ольга Врадий , МГТУ им. Баумана , СКР , РЕН ТВ , Домодедово , Московская область
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